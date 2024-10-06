Çaldığı araçla terör estiren zanlı tutuklandı

Avcılar'da bayiden çaldığı pikapla E-5 kara yolunda önceki gün terör estiren şüpheli tutuklandı.Çaldığı araçla yan yolda ters yöne girerek, karşıdan gelen 14 araca çarpıp 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan yabancı uyruklu N.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Küçükçekmece Adliyesi'ne götürülen ve savcılık ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli N.D., "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayda yaralanan H.K.A. isimli kadın ile A.S, Y.E. ve Yıldıray Erol ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmış, yaralılardan Yıldıray Erol yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.