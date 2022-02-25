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Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:44 Son Güncelleme: 25.2.2022 10:50

Çaldığı eşyaları çöp kovasıyla çıkardı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldığı eşyaları çöp kovasıyla çıkardı

İstanbul’da bir kreşten çaldığı eşyaları çöp kovasına koyarak adresten çıkartan ve kaçan bir kişi yakalandı.

İstanbul Kağıthane'de bir kişi; girdiği kreşten bir altın yüzük, bir bakır küpe ve tencere-tava takımı çaldı. Hırsız, çaldığı eşyaları çöp kovasına koyarak adresten ayrıldı ve kaçtı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Kreşten çaldığı eşyaları çöp kovasıyla çıkardı | Video

Güvenlik kamera görüntülerinden açık kimliği tespit edilen F.G. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin bir tekstil atölyesi içerisinden de bir hava kompresörü çaldığı ortaya çıktı. "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Çaldığı eşyaları çöp kovasıyla çıkardı
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