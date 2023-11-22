Çaldığı eşyaları sattığı kişilerle yakalandı

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ferhat Paşa Mahallesi'nde evlere girerek hırsızlık olaylarına karışan S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç.'nin adresinde yapılan aramalarda; çalıntı olduğu belirlenen 25 bin lira değerinde bahçe bakım malzemeleri, beş televizyon, 130 metre elektrik kablosu, bir elektrikli soba, bir su motoru ele geçirildi. "Evden Hırsızlık" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından çok sayıda kaydı olan S.Ç.'nin adreslerden çaldığı eşyaları A.C.K., M.E.K. ve E.C. isimli kişilere sattığı saptandı. Üç kişi de "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan gözaltına alındı.