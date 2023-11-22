Haberler Yaşam Haberleri Çaldığı eşyaları sattığı kişilerle yakalandı
Giriş Tarihi: 22.11.2023 11:33

Çaldığı eşyaları sattığı kişilerle yakalandı

İstanbul’da bir hırsız; girdiği adreslerden çaldığı eşyaları sattığı üç kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Çaldığı eşyaları sattığı kişilerle yakalandı

Çatalca İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ferhat Paşa Mahallesi'nde evlere girerek hırsızlık olaylarına karışan S.Ç.'yi gözaltına aldı. S.Ç.'nin adresinde yapılan aramalarda; çalıntı olduğu belirlenen 25 bin lira değerinde bahçe bakım malzemeleri, beş televizyon, 130 metre elektrik kablosu, bir elektrikli soba, bir su motoru ele geçirildi. "Evden Hırsızlık" ve "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçlarından çok sayıda kaydı olan S.Ç.'nin adreslerden çaldığı eşyaları A.C.K., M.E.K. ve E.C. isimli kişilere sattığı saptandı. Üç kişi de "Suç Eşyası Satın Almak" suçundan gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu saatte yemek yiyen iğne ipliğe dönüyor! Üstelik yiyecek kısıtlaması yok…
Azerbaycan'dan ABD'ye "Ermenistan" tepkisi: İkiyüzlülüğün tezahürü
Son dakika: İsrail ve Hamas rehine takasında anlaştı! Netanyahu'dan alçak sözler: Soykırıma devam edeceğini ilan etti
Dünya bunu konuşuyor: Yürüyen iskeletler devri bitti
Tarihi maç sonrası Montella'dan gurur dolu sözler! "Geldiğimden beri en önemlisi..."
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Rahmi Bey’in doğrusunu götüren yanlışı
Gazze’de mucize
Son dakika | BRICS Zirvesi Sonuç Bildirgesi: Filistinlilerin kendi topraklarından zorla çıkarılmasını kınıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldığı eşyaları sattığı kişilerle yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA