İstanbul'un Bağcılar İlçesi'ne bağlı Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan ve Ş.P. isimli kişiye ait olan iş yerine giren bir kişi; söz konusu adresten iki akıllı cep telefonunu çalarak kaçtı. 12 Kasım Cuma günü sabah saatlerinde yaşanan olay iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yapılan detaylı araştırmalar neticesinde olayı Gürcistan uyruklu L.K.'nın (39) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çaldığı günün akşamında yakalandı | Video

L.K. aynı gün akşam saat 19.20 sıralarında Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Bağcılar Caddesi'nin üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Açıktan Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli L.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.