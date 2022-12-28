Haberler Yaşam Haberleri Çaldığı iki köpeği 30 bin liraya satmaya çalışırken yakalandı
Giriş Tarihi: 28.12.2022 10:44 Son Güncelleme: 28.12.2022 10:50

Çaldığı iki köpeği 30 bin liraya satmaya çalışırken yakalandı

Konya’da bir evin önünden çaldığı iki köpeği sosyal medya üzerinden 30 bin TL’ye satışa sunan Filiz Ongun, kendisi ile irtibata geçen köpeğin sahipleri le buluşunca polis ekiplerince gözaltına alındı. Hakkında ‘hırsızlık’ suçundan dava açılan Ongun, köpekleri çalmadığını, bulduğunu ileri sürse de cezadan kurtulamadı. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Ongun, 1 yıl 8 ay hapse mahkum edildi

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Çaldığı iki köpeği 30 bin liraya satmaya çalışırken yakalandı

Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesinde 2021 yılının Mart ayında meydana gelen olayda Aygül Pınarlar'a ait Pomeranian boo ve Yorkshire cinsi iki köpek evlerinin önünde oynarken çalındı. Dutlukır Polis Merkezine giden Pınarlar, köpeklerinin çalındığını belirtip, şikayette bulundu. Pınarlar, bununla da kalmayıp mahallede bazı yerlere üzerlerinde köpeklerin fotoğrafının bulunduğu afişleri asarak görenlerin kendisi ile irtibata geçmesini istedi.

KÖPEKLERİ 30 BİN TL'YE SATMAYA ÇALIŞTI

Soruşturma başlatan polis sosyal medya üzerinden çalınan köpeklerin satışa konulduğunu gördü. Hemen ilandaki numara ile irtibat geçen polis, biri 23 diğeri de 7 bin TL olmak üzere 30 bin TL'ye hırsızla anlaştı. Şüpheli, birde utanmadan 'Siz yabancı değilsiniz, bir şeyler yaparız' diyerek pazarlık payı bıraktı. Köpeklerle birlikte buluşma noktasına gelen Filiz Ongun, kendisini bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.

'ÇALMADIM, BULDUM'

Filiz Ongun hakkında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve Ongun hakkında 'hırsızlık' suçundan Asliye Ceza Mahkemesine dava açıldı.

Ongun köpekleri çalmadığını, köpekleri yolda başıboş gezerken görüp aldığını ileri sürdü. Ancak Ongun'un köpekleri satmak için yaptığı pazarlık mesajları da dava dosyasında yer aldı. Tutuksuz yargılanan Ongun'a mahkeme de acımadı. Ongun 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın istinafta olduğu belirtildi.

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Çaldığı iki köpeği 30 bin liraya satmaya çalışırken yakalandı
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