Çaldığı iki köpeği 30 bin liraya satmaya çalışırken yakalandı

Merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesinde 2021 yılının Mart ayında meydana gelen olayda Aygül Pınarlar'a ait Pomeranian boo ve Yorkshire cinsi iki köpek evlerinin önünde oynarken çalındı. Dutlukır Polis Merkezine giden Pınarlar, köpeklerinin çalındığını belirtip, şikayette bulundu. Pınarlar, bununla da kalmayıp mahallede bazı yerlere üzerlerinde köpeklerin fotoğrafının bulunduğu afişleri asarak görenlerin kendisi ile irtibata geçmesini istedi.
KÖPEKLERİ 30 BİN TL'YE SATMAYA ÇALIŞTI
Soruşturma başlatan polis sosyal medya üzerinden çalınan köpeklerin satışa konulduğunu gördü. Hemen ilandaki numara ile irtibat geçen polis, biri 23 diğeri de 7 bin TL olmak üzere 30 bin TL'ye hırsızla anlaştı. Şüpheli, birde utanmadan 'Siz yabancı değilsiniz, bir şeyler yaparız' diyerek pazarlık payı bıraktı. Köpeklerle birlikte buluşma noktasına gelen Filiz Ongun, kendisini bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ongun köpekleri çalmadığını, köpekleri yolda başıboş gezerken görüp aldığını ileri sürdü. Ancak Ongun'un köpekleri satmak için yaptığı pazarlık mesajları da dava dosyasında yer aldı. Tutuksuz yargılanan Ongun'a mahkeme de acımadı. Ongun 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dosyanın istinafta olduğu belirtildi.