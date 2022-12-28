Çaldığı iki köpeği 30 bin liraya satmaya çalışırken yakalandı

KÖPEKLERİ 30 BİN TL'YE SATMAYA ÇALIŞTI

Soruşturma başlatan polis sosyal medya üzerinden çalınan köpeklerin satışa konulduğunu gördü. Hemen ilandaki numara ile irtibat geçen polis, biri 23 diğeri de 7 bin TL olmak üzere 30 bin TL'ye hırsızla anlaştı. Şüpheli, birde utanmadan 'Siz yabancı değilsiniz, bir şeyler yaparız' diyerek pazarlık payı bıraktı. Köpeklerle birlikte buluşma noktasına gelen Filiz Ongun, kendisini bekleyen polis ekiplerince gözaltına alındı.