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Giriş Tarihi: 16.5.2022 13:16 Son Güncelleme: 16.5.2022 13:28

Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı

İstanbul’da bir iş yerinden çaldığı 15 bin lira değerindeki bakır kabloları yakarak eriten ve bakırları hurdacıya satan bir kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'ne bağlı Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinden 15 bin lira değerinde bakır kabloların çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.

Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı | Video

Bir araçla söz konusu iş yerine gelen ve bir çuvala doldurduğu kabloları çalan S.T. (30) yakalandı. S.T.'nin çaldığı bakır kabloları yaktığı ve toplayarak bir hurdacıya sattığı belirlendi. Hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere farklı suçlardan sabıkaları bulunan S.T., "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Çaldığı kabloları eritip satan hırsız yakalandı
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