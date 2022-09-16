Çaldığı köpeği sahibine geri vermek isterken yakalandı! Bulana 4 bin lira ödülü duyunca...

Konya Karatay ilçesinde 12 Eylül günü yaşanan olayda, İbrahim Mehmet Sarı 'pug' cinsi köpeğini bir marketin önüne kısa süreli bağladı. Marketten çıktığında köpeğini bulamayan Sarı, polis merkezine giderek ihbarda bulundu.
Emniyet ekipleri konu ile çalışmalarını yaparken, İbrahim Mehmet Sarı'da sosyal medya üzerinden 'köpeğimi bulana 4 bin lira ödül' ilanı koydu.
'ÇALDIĞI KÖPEĞİ ÖDÜL KARŞILIĞINDA VERMEYE ÇALIŞTI'
Bu ilan üzerine İbrahim Mehmet Sarı'ya mesaj atan kişi, köpeği bulduğunu ilandaki ödül karşılığında teslim etmek istediğini söyledi. Sarı'da durumu polise bildirdi. Şüphelinin attığı konum üzerine ekipler ve köpeğin sahibi İbrahim Mehmet Sarı ile birlikte merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesinde gitti. Ekipler şüpheli Ali Osman Kocabaş'ı köpeği sahibine teslim etmek istediği sırada yakalayarak gözaltına aldı.