Çaldığı köpeği sahibine geri vermek isterken yakalandı! Bulana 4 bin lira ödülü duyunca...

'ÇALDIĞI KÖPEĞİ ÖDÜL KARŞILIĞINDA VERMEYE ÇALIŞTI'

Bu ilan üzerine İbrahim Mehmet Sarı'ya mesaj atan kişi, köpeği bulduğunu ilandaki ödül karşılığında teslim etmek istediğini söyledi. Sarı'da durumu polise bildirdi. Şüphelinin attığı konum üzerine ekipler ve köpeğin sahibi İbrahim Mehmet Sarı ile birlikte merkez Meram ilçesi Alakova Mahallesinde gitti. Ekipler şüpheli Ali Osman Kocabaş'ı köpeği sahibine teslim etmek istediği sırada yakalayarak gözaltına aldı.