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Giriş Tarihi: 14.3.2022 09:14

Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı

İstanbul’da bir kişi, bir adresten çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı.

M.P. isimli kişi; Ümraniye İlçesi'ne bağlı Madenler Mahallesi'nde bulunan bir adrese girerek bir dizüstü bilgisayar, iki akıllı cep telefonu ve bir kredi kartı çaldı. Benzer suçlardan ötürü suç kaydı bulunan M.P.'nin çaldığı kredi kartıyla 377 liralık akaryakıt ve 640 liralık gıda alışverişi yaptığı tespit edildi. Kimliği tespit edilen ve ödeme yaparken güvenlik kamera görüntülerine yansıyan M.P. isimli kişi İstanbul Sancaktepe Emek Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı ve "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildikten sonra "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapınca yakalandı
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