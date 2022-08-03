Haberler Yaşam Haberleri Çaldığı kredi kartlarından yaptığı alışverişlerden yakaladılar
Giriş Tarihi: 3.8.2022 15:20

Çaldığı kredi kartlarından yaptığı alışverişlerden yakaladılar

İstanbul’da girdiği altı adresten elektronik eşyalarını, giyim eşyalarını ve kredi kartlarını çalan bir kişi; çaldığı kredi kartlarının “Temassız” özelliğini kullanarak 12 bin 700 lira harcama yaptı. İş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerinden kimliği tespit edilen hırsız, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldığı kredi kartlarından yaptığı alışverişlerden yakaladılar

İstanbul'da bir kişi; Şişli İlçesi'nde altı adresi soydu. Altı farklı adresten üç dizüstü bilgisayar, iki televizyon, dört bin lira değerinde ziynet eşyası, beş bin lira değerinde giyim eşyası, dokuz bin 500 lira değerinde elektronik alet, bin 400 lira değerinde tesbih ve çok sayıda kredi kartı çalan G.C.'nin çaldığı kredi kartlarının "Temassız" özelliğini kullanarak 12 bin 700 lira harcama yaptığı tespit edildi. Alışveriş yapılan iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızlık olaylarını gerçekleştiren G.C.'yi Şişli İlçesi'ne bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde yakaladı. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen G.C. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı
TOKİ konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! TOKİ 2022 konut başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...
Ağustos kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE oranları sonrası belli oldu! 2022 Ağustos ayı Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı
KPSS önlisans başvuruları başladı! ÖSYM 2022 KPSS başvuru tarihleri ve ortaöğretim sınavı başvuru tarihi
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin buluşmasında 5 kritik başlık
Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2022: E devlet ile Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldığı kredi kartlarından yaptığı alışverişlerden yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA