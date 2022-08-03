Çaldığı kredi kartlarından yaptığı alışverişlerden yakaladılar

İstanbul'da bir kişi; Şişli İlçesi'nde altı adresi soydu. Altı farklı adresten üç dizüstü bilgisayar, iki televizyon, dört bin lira değerinde ziynet eşyası, beş bin lira değerinde giyim eşyası, dokuz bin 500 lira değerinde elektronik alet, bin 400 lira değerinde tesbih ve çok sayıda kredi kartı çalan G.C.'nin çaldığı kredi kartlarının "Temassız" özelliğini kullanarak 12 bin 700 lira harcama yaptığı tespit edildi. Alışveriş yapılan iş yerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; hırsızlık olaylarını gerçekleştiren G.C.'yi Şişli İlçesi'ne bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde yakaladı. "Evden Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen G.C. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.