Çaldığı motosikleti sahibine satmak istedi! Yakalandı

İstanbul'un Büyükçekmece İlçesi'nde 17 yaşındaki L.A., motosikletini çaldığı A.B.'yi motosikletin üzerinde yazılı olan irtibat numarasından aradı ve kendisine para karşılığında motosikletini geri verebileceğini belirtti. "Hırsızlık" ve "Sahtecilik" suçlarından ötürü kaydının olduğu tespit edilen L.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Sahibine para karşılığı satmaya çalıştığı motosikleti böyle çaldı | Video

Motosiklet ele geçirildi ve sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli L.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.