Çaldığı motosikleti tamirciye götürürken yakalandı

"MOTOSİKLETİ KUZENİM ÇALDI"

Emniyetteki sorgusunda güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler izlettirilen Şehmuz K., "Görüntülerindeki kişi benim, ancak motosikleti kuzenim çaldı. İşinin olduğunu, motosikleti tamirciye götürmemi söyledi. Yolda giderken, yakalandım" dedi.

Kasten yaralama ve hırsızlık gibi 10 ayrı suçtan sabıkası olan Şehmuz K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, firari olan Feridun K.'da her yerde aranıyor.