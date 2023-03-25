Çaldığı motosikleti tamirciye götürürken yakalandı

Adana'da kuzeniyle birlikte park halindeki bir motosikletin gidon kilidini kırarak çalan 33 yaşındaki Şehmuz K., çaldığı motosikleti tamirciye götürmek istedi. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarından iz sürüp, zanlıların peşine düştü. Şehmuz K., olaydan sadece 1.5 saat sonra; motosikleti yolda sürüklerken ekiplere kıskıvrak yakalandı. "Motosikleti kuzenim çaldı. İşinin olduğunu ve tamirciye götürmemi istedi. Yolda giderken de yakalandım" itirafında bulunan Şehmuz K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SOLUĞU POLİSTE ALDI
Olay, 22 Mart'ta merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Sarıçam Mahallesi'nde yaşandı. B.K. (28), mesaisini tamamlayıp eve dönmek için işyerinin önüne park ettiği motosikletini yerinde bulamayınca soluğu poliste aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alıp, Şehmuz K. ile kuzeni Feridun K.'nın (33) eşkalini belirledi.
SÜRÜKLERKEN YAKALANDI
Motosikleti sürükleyerek ilerleyen zanlılar, olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra durdu. Feridun K., olay yerinden ayrıldı; Şehmuz K.'da aracı sürükleyerek tamirciye götürmek istedi. Zanlıların kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarından iz süren polis, olaydan sadece 1.5 saat sonra Şehmuz K.'yı çalınan motosikletle birlikte Kocavezir Mahallesi'nde yolda giderken suçüstü yakaladı. Motosiklete de el konuldu.
"MOTOSİKLETİ KUZENİM ÇALDI"
Emniyetteki sorgusunda güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler izlettirilen Şehmuz K., "Görüntülerindeki kişi benim, ancak motosikleti kuzenim çaldı. İşinin olduğunu, motosikleti tamirciye götürmemi söyledi. Yolda giderken, yakalandım" dedi.
Kasten yaralama ve hırsızlık gibi 10 ayrı suçtan sabıkası olan Şehmuz K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, firari olan Feridun K.'da her yerde aranıyor.