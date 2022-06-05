Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çakmak Mahallesi'nde park halinde olan bir motosikleti çalmaya çalışan T.Y. (35) isimli kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Çaldığı motosikletle motosiklet çalmaya gitti! Suçüstü yakaladılar | Video
Hırsızlık yapmak için Ihlamur Kuyu Mahallesi'nden başka bir motosiklet daha çaldığı belirlenen T.Y.'nin hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.