Haberler Yaşam Haberleri Çaldığı motosikletle motosiklet çalmaya gitti… Suçüstü yakaladılar
Giriş Tarihi: 5.6.2022 14:19 Son Güncelleme: 5.6.2022 15:09

Çaldığı motosikletle motosiklet çalmaya gitti… Suçüstü yakaladılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldığı motosikletle motosiklet çalmaya gitti… Suçüstü yakaladılar

İstanbul’da çaldığı bir motosikletle bir başka motosikleti daha çalmaya giden bir kişi; Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Çakmak Mahallesi'nde park halinde olan bir motosikleti çalmaya çalışan T.Y. (35) isimli kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Çaldığı motosikletle motosiklet çalmaya gitti! Suçüstü yakaladılar | Video

Hırsızlık yapmak için Ihlamur Kuyu Mahallesi'nden başka bir motosiklet daha çaldığı belirlenen T.Y.'nin hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Çaldığı motosikletle motosiklet çalmaya gitti… Suçüstü yakaladılar
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