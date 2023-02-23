Çaldığı otomobili deprem bölgesinden yağmaladığı malzemelerle doldurdu! Tutuklandı...





OTOMOBİLDE YAPILAN ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER...



Şüpheli gözaltına alınıp emniyete götürülürken, otomobilde yapılan aramada ise 7 cep telefonu, televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, tablet, ses sistemi, ameliyat malzemesi, 80 paket sigara, tespih ve takı eşyaları, poşetlere doldurulmuş kıyafetler, farklı kişilere ait 3 cüzdan ve 5 kimlik ele geçirildi.