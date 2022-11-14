Çaldığı otomobili satışa çıkardı!

Konya'nın Karatay ilçesinde K.Ö. çalıştığı işyerine ait otomobille eylülde kaza yaptı. K.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken olay yerinde kalan araç çalındı. Aracın sahibi S.Y., internette gezinirken kazalı aracının satışa çıkarıldığını görünce büyük bir şok yaşadı. S.Y., otomobili 17 bin 500 TL'ye satışa koyan kişiyle irtibata geçti. Şüpheli bu da yetmezmiş gibi "Sana bir güzellik yaparız" diyerek indirime gidebileceğini de ifade etti. Polis ilanı veren kişiyle irtibat kurdu. Başkası üzerine açılmış hesapla aracın ilana verildiğini tespit eden polis, şüphelinin adresini belirleyip baskın düzenledi. Çeşitli suçlardan 11 adet suç kaydı olduğu öğrenilen Ö.Ö. gözaltına aldı. Dolandırıcılıktan araması olan Ö.Ö., tutuklandı.