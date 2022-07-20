Çaldığı otomobille ters yöne girip, yayaya çarptı

İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ters yönde seyir halinde olan S.K. idaresindeki hafif ticari araç, karşıdan karşıya geçmek isteyen E.N. (16) isimi genç kıza çarptı.Çevrede kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O esnada olay yerinde devriye gezen polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazada yaralanan E.N., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde kazaya karışan aracın, olay yerine yaklaşık 200 metre mesafede bulunan Berk Sokak üzerinde park halindeyken çalındığı ve araç sahibinin ise kazadan 5 dakika önce 112'yi arayarak aracının çalındığı ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Araç sürücüsü S.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak Saraybahçe Polis Merkezine götürüldü.



