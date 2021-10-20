Çaldıkları 150 bin liralık altınla Kayseri’de yakalandılar

Ankara'dan çaldıkları altınlarla Kayseri'ye gelen 6 hırsızın bulunduğu otomobili polis takibe aldı. Ankara polisinin verdiği plaka üzerine teyakkuza geçen kayseri polisi, Kayseri-Ankara karayolunun Himmetdede mevkiinde otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca başladı. Araç Kayseri girişindeki kontrol noktasına polis araçlarıyla barikat oluşturulması üzerine yakalandı. Araçtan 5'i kadın 6 kişiyi çıkartan polis, şüphelilerin üst aramasında çalıntı altınlara ulaştı. 75 adet altına el koyan polis, hırsızlık şüphelileri S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26), N.A. (24) ve M.T'yi (40) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler daha sonra Ankara polisine teslim edilecek.