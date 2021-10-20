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Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:22 Son Güncelleme: 20.10.2021 10:23

Çaldıkları 150 bin liralık altınla Kayseri'de yakalandılar

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Çaldıkları 150 bin liralık altınla Kayseri’de yakalandılar

Ankara'da kapılarını kırarak girdikleri 3 evden değeri 150 bin lira olan 75 parça altınla kaçan 6 hırsız, Kayseri'de film gibi operasyonla yakalandı.

Ankara'dan çaldıkları altınlarla Kayseri'ye gelen 6 hırsızın bulunduğu otomobili polis takibe aldı. Ankara polisinin verdiği plaka üzerine teyakkuza geçen kayseri polisi, Kayseri-Ankara karayolunun Himmetdede mevkiinde otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca başladı. Araç Kayseri girişindeki kontrol noktasına polis araçlarıyla barikat oluşturulması üzerine yakalandı. Araçtan 5'i kadın 6 kişiyi çıkartan polis, şüphelilerin üst aramasında çalıntı altınlara ulaştı. 75 adet altına el koyan polis, hırsızlık şüphelileri S.T. (20), N.G. (35), A.B. (37), İ.P. (26), N.A. (24) ve M.T'yi (40) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüpheliler daha sonra Ankara polisine teslim edilecek.

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Çaldıkları 150 bin liralık altınla Kayseri'de yakalandılar
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