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Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:24 Son Güncelleme: 7.10.2022 11:31

Çaldıkları araca sahte plaka takıp gezintiye çıktılar

İstanbul Bahçelievler’de geçtiğimiz Temmuz ayında çalınan araç Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince üzerinde sahte plaka takılı halde bulundu. Çaldıkları araçla gezintiye çıkan şüpheliler Ünal Ş. (24) ve Atakan B. (22) gözaltına alındı. İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çaldıkları araca sahte plaka takıp gezintiye çıktılar

Bahçelievler'de 30 Temmuz günü aracını park edip evine giden C.A. bir süre sonra aracının olduğu yere geldiğinde hayatının şokunu yaşadı. Aracının ilk önce trafik ekipleri tarafından çekildiğini düşündü. Araştırmalarının üzerine aracının çalındığını anlayınca hemen polise gidip başvuru yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Masası ekipleri aracı ve onu çalan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar devam ederken şüphe üzerine durdurulan bir aracın plakasının sahte olduğu anlaşıldı.

Yapılan şasi numarası kontrollerinde aracın Bahçelievler'de çalınan ve C.A.'ya ait araç olduğu anlaşıldı. Çaldıkları araca sahte plaka takıp gezintiye çıkan şüpheliler Ünal Ş. ve Atakan B'de gözaltına alındı. Şüpheli Ünal Ş.'nin 17 adet suç kaydının olduğu öğrenilirken Atakan B.'nin ise 4 suç kaydının olduğu öne sürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Çaldıkları araca sahte plaka takıp gezintiye çıktılar
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