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Giriş Tarihi: 30.10.2021 10:30 Son Güncelleme: 30.10.2021 10:34

Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine...

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine...

İstanbul Küçükçekmece’de park halindeki bir kamyoneti çalan hırsızlar Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin kamyoneti çaldıkları anlar kameralara yansıdı görüntülerde aracı çaldıktan sonra yerine başka araç park etmesin diye tahta palet koydukları görülüyor.

Küçükçekmece'de S.G.E.'nin park halindeki kamyonetini çalıp yerine başka araç park etmesin diye tahta palet bırakan iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kamera görüntülerinden yola çıkan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aracı çalan iki kişinin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki hırsız Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve 13 kaydı olan Erkan Ö. ile 7 kaydı olan Sedat B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çaldıkları aracın park yerini de düşündüler! Kamyonu çalıp yerine...
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