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Giriş Tarihi: 25.6.2022 12:03

Çaldıkları araçları, sahiplerine satmaya çalışan çete çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Çaldıkları araçları, sahiplerine satmaya çalışan çete çökertildi

Ankara’da kiraladıkları araçların GPS cihazlarını söküp, ortadan kaybolan dolandırıcılık şebekesi tekrar şirketlere satmaya çalıştıkları ve 'Araban bizim elimizde, eğer 100 bin lira vermezsen 500 bin liralık arabanı parçalarım' diye tehdit ettiğini belirlendi. Yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yapan şebekenin, 17 araç kiralama şirketini mağdur ettiği belirlendi. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, Ankara merkezli Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen 14 adrese düzenlediği operasyonda 9 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'nin çeşitli illerinden kiraladıkları otomobillerin GPS cihazlarını söküp, kayıplara karışan çetenin, bir süre sonra şirketleri arayarak 'Araban bizim elimizde, eğer 100 bin lira vermezsen 500 bin liralık arabanı parçalarım' diye tehdit ettiğini belirledi. Harekete geçen ekipler, tespit edilen 9 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren takibin ardından Ankara merkezli Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Evlerdeki aramalarda ise kiralama şirketlerine ait belgeler ele geçirildi.

5 MİLYON LİRALIK VURGUN

Öte yandan polis tarafından yapılan detaylı araştırmada, farklı kentlerden kiraladıkları otomobilleri Ankara'ya getiren çetenin, ödemeyi yapmayan şirketlerin otomobillerini parçalayıp, sattığı belirlendi. Araçları parçalayarak 5 milyon liralık vurgun yapan çetenin, 17 şirketi mağdur ettiği tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Çaldıkları araçları, sahiplerine satmaya çalışan çete çökertildi
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