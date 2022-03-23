Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya çalıştılar

İstanbul Polisi, Avcılar İlçesi'nde bulunan bir iş yerinden bir ton ağırlığında ve 200 bin lira değerinde kumaş çalınması üzerine inceleme başlattı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları olan, 2022 yılı içerisinde farklı tarihlerde Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy İlçeleri'nde yaşanan iki farklı "Kumaş Hırsızlığı" suçunun da faili oldukları tespit edilen ve kimlikleri belirlenen M.D., Ö.Ç. ve A.K. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.