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Giriş Tarihi: 23.3.2022 10:23

Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya çalıştılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya çalıştılar

İstanbul’da 200 bin lira değerinde bir ton kumaş çalan üç kişi kumaşların sahibini aradı ve “Elimizde uygun kumaş var” diyerek satmaya çalıştı. Mağdurlar pazarlık yapan üç hırsız yakalandı. Çalınan bir ton kumaş ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

İstanbul Polisi, Avcılar İlçesi'nde bulunan bir iş yerinden bir ton ağırlığında ve 200 bin lira değerinde kumaş çalınması üzerine inceleme başlattı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları olan, 2022 yılı içerisinde farklı tarihlerde Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy İlçeleri'nde yaşanan iki farklı "Kumaş Hırsızlığı" suçunun da faili oldukları tespit edilen ve kimlikleri belirlenen M.D., Ö.Ç. ve A.K. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çaldıkları kumaşları depoya koyduktan sonra kumaşların sahibini aradıkları ve "Elimizde uygun kumaş var" diyerek satmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Pazarlık yaptıkları mağdurun şikayeti üzerine yakalanan üç şüpheliden; çaldıkları bir ton kumaş ele geçirildi ve kumaşlar sahibine teslim edildi. "Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.K., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Ö.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya çalıştılar
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