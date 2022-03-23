Çaldıkları kumaşı sahibine satmaya çalıştılar

İstanbul Polisi, Avcılar İlçesi'nde bulunan bir iş yerinden bir ton ağırlığında ve 200 bin lira değerinde kumaş çalınması üzerine inceleme başlattı. Hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtları olan, 2022 yılı içerisinde farklı tarihlerde Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy İlçeleri'nde yaşanan iki farklı "Kumaş Hırsızlığı" suçunun da faili oldukları tespit edilen ve kimlikleri belirlenen M.D., Ö.Ç. ve A.K. isimli üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin çaldıkları kumaşları depoya koyduktan sonra kumaşların sahibini aradıkları ve "Elimizde uygun kumaş var" diyerek satmaya çalıştıkları ortaya çıktı.
Pazarlık yaptıkları mağdurun şikayeti üzerine yakalanan üç şüpheliden; çaldıkları bir ton kumaş ele geçirildi ve kumaşlar sahibine teslim edildi. "Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.K., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Ö.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.