Çaldıkları motorlar gezerken yakalandılar: Depolarından 4 çalıntı motor daha çıktı

Kağıthane'de önceki gün otoparka motorunu bırakıp yemek yemeye giden Mustafa A. döndüğünde motorunu yerinde bulamadı. Hemen durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda motoru çalan kişinin Görkem A. ve Muhammet K. olduğu tespit edildi.

Çalışmaların devamında iki hırsız çaldıkları motor ile gezerken gözaltına alındılar. Şahısların yapılan sorgulamalarında Ekim ayı içerisinde 4 farklı motoru daha çaldıkları öğrenildi.

Çaldıkları motorla gezerken yakalandılar: Depolarından 4 çalıntı motor daha çıktı | Video

Çalıp sakladıkları depolarının yeri belirlendi polis operasyon yaptı. Depoda 4 çalıntı motor daha ele geçirildi. Motorların parçalara ayrılmak istendiği öne sürüldü.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.