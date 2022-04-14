Haberler Yaşam Haberleri Çaldıkları motoru, üçte bir fiyatına ilana koydular
Giriş Tarihi: 14.4.2022 11:58 Son Güncelleme: 14.4.2022 12:08

Çaldıkları motoru, üçte bir fiyatına ilana koydular

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Çaldıkları motoru, üçte bir fiyatına ilana koydular

Denizli’de çaldıkları motoru satılığa çıkartan karı koca hırsız bir internet sitesine verdikleri ilan ile yakayı ele verdi. İnternet sitesindeki ilanın açıklamasında, “Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur” yazması ve 20 bin TL değerindeki motoru 8 bin 500 TL’ye satılığa koymaları dikkat çekti.

Denizli'nin Çivril İlçesinde 1 Nisan günü 19 yaşındaki Emrah Y. ve 17 yaşındaki Raziye Y. çifti Osman E.'nin motorunu çalarak kayıplara karıştı. Osman E.'nin motorunun çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen JASAT ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda karı koca olan hırsızları tespit etti.

ÇALDIKLARI MOTORU SATILIĞA ÇIKARDILAR, İLAN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kendilerini uyanık sanan ikili bir internet sitesine verdikleri ilan ile yakayı ele verdi. Yer alan ilanda, "Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur" açıklaması yazması ve 20 bin TL değerindeki motoru 8 bin 500 TL'ye satılığa koymaları dikkat çekti. İlanda ikilinin çaldığı motorun olduğunu göre ekipler alıcı kılığına girerek operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan ikili gözaltına alınarak karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinde Emrah Y.'nin 19 Raziye Y.'nin ise 1 suç kaydı olduğu tespit edildi.

EMRAH Y. TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI

Hakimlik karşısına çıkartılan ikiliden Emrah Y. tutuklanırken, eşi Raziye Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Samsak döveci krizi! "langıdı lang lang" şarkısı Elif Buse Doğan ve Serkan Çağrı'nın arasını açtı
Fiyatlar üreticide düştü markette fiyat arttı
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Yeni istihdam programının detayları belli oldu
'İsrafı bitireceğim' dedi, İBB'yi böyle batırdı: Bir yemeğe 603 bin TL
'Moskova' vuruldu mu? Rusya ve Ukrayna'dan peş peşe açıklamalar; Yılan Adası ile bir ilişki var...
HDP’den önce siz esir aldınız
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Son dakika | Önce Kinder ardından Nestle! Bakteri krizi büyüyor: Fabrikada arama yapıldı
İBB'nin deniz taksi skandalı! 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir
Hay için çıksın
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldıkları motoru, üçte bir fiyatına ilana koydular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA