Çaldıkları motoru, üçte bir fiyatına ilana koydular

Denizli'nin Çivril İlçesinde 1 Nisan günü 19 yaşındaki Emrah Y. ve 17 yaşındaki Raziye Y. çifti Osman E.'nin motorunu çalarak kayıplara karıştı. Osman E.'nin motorunun çalındığını ihbar etmesi üzerine harekete geçen JASAT ve Çivril İlçe Jandarma ekipleri çalışmaları sonucunda karı koca olan hırsızları tespit etti.

ÇALDIKLARI MOTORU SATILIĞA ÇIKARDILAR, İLAN AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Kendilerini uyanık sanan ikili bir internet sitesine verdikleri ilan ile yakayı ele verdi. Yer alan ilanda, "Ufak tefek masrafları vardı. Onları düşerek bu fiyatı yazdım, plaka evrak yoktur" açıklaması yazması ve 20 bin TL değerindeki motoru 8 bin 500 TL'ye satılığa koymaları dikkat çekti. İlanda ikilinin çaldığı motorun olduğunu göre ekipler alıcı kılığına girerek operasyon düzenledi. Operasyonla yakalanan ikili gözaltına alınarak karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinde Emrah Y.'nin 19 Raziye Y.'nin ise 1 suç kaydı olduğu tespit edildi.

EMRAH Y. TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI

Hakimlik karşısına çıkartılan ikiliden Emrah Y. tutuklanırken, eşi Raziye Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.