Çaldıkları motosikleti araca yükleyip kaçırdılar

İstanbul'da iki kişi; Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı olan Adnan Kahveci Mahallesi'nde park halinde bulunan bir motosikleti ayakları ile sürükleye sürükleye çaldı. Motosikletin direksiyon kilidini kıran iki suç ortağı, motosikleti Büyükdere Caddesi Sanayi Sitesi girişinde bekleyen bir araca yükledi ve kaçtı.

O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Kimlikleri tespit edilen C.S. ve S.Ş., hırsızlık olayında kullandıkları araç ile birlikte Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi'nde Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki suç ortağının çaldıkları motosiklet de aracın içerisinde bulundu ve Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından sahibine teslim edildi.

"Motosiklet Hırsızlığı" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen iki suç ortağı "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.