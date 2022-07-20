Haberler Yaşam Haberleri Çaldıkları motosikleti sahibine sattılar… “Gül” dövmesinden yakaladılar
Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:49 Son Güncelleme: 20.7.2022 13:05

Çaldıkları motosikleti sahibine sattılar… “Gül” dövmesinden yakaladılar

İstanbul’da iki hırsız, çaldıkları motosikleti sahibine 12 bin liraya sattı. Hırsızlardan biri; kolundaki ve elindeki “Gül” dövmesinden kimliği tespit edilerek yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldıkları motosikleti sahibine sattılar… “Gül” dövmesinden yakaladılar

İstanbul Ataşehir'de iki kişi; M.E.G. isimli bir kişinin motosikletini çaldı. Olay 14 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında Ataşehir İlçesi'ne bağlı olan Fındıklı Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki motosikleti çalan hırsızlar kaçtı. Motosikleti çalan hırsızlar, motosikletteki irtibat numarasından motosikletin sahibi M.E.G.'yi aradı ve "Motosikletini sana teslim ederiz fakat 12 bin lira alırız" dedi. M.E.G., motosikleti 12 bin liraya teslim aldı. Ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu ve şikayetçi oldu. Olayın ve buluşma anının yansıdığı güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı.
Hırsızlardan birinin kimliği, kolundaki ve elindeki "Gül" dövmesinden tespit edildi. R.A., Ataşehir İlçesi Fındıklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan kaydı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınan R.A. yine "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. R.A.'nın firari suç ortağı ise aranıyor.

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Çaldıkları motosikleti sahibine sattılar… “Gül” dövmesinden yakaladılar
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