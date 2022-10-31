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Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:40

Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

İstanbul’da kilidini kırarak çaldıkları motosikletle üç farklı adresi soyan üç kişi; Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Güngören İlçesi'ne bağlı Genç Osman Mahallesi'nde kilidi kırılan bir motosikletin çalınması ve üç farklı adresten hırsızlık yapılması üzerine inceleme başlattı. Olay yerleri ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olayları gerçekleştirdikleri saptanan O.Y., A.Ç. ve O.Ş., Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hırsızlık çetesi üyelerinin Bağcılar İlçesi'nden taksiyle Güngören'e geldikleri, motosikleti çaldıkları ve soydukları adreslere söz konusu motosikletle gittikleri tespit edildi. "Evden Hırsızlık" ve "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Çaldıkları motosikletle hırsızlık yapan 3 kişi yakalandı
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