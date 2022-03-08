Haberler Yaşam Haberleri Çaldıkları otomobili satan şüpheliler tutuklandı
Giriş Tarihi: 8.3.2022 22:09 Son Güncelleme: 8.3.2022 22:10

Çaldıkları otomobili satan şüpheliler tutuklandı

DHA
Çaldıkları otomobili satan şüpheliler tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde internette ilanını görüp, 30 bin TL'ye satın aldığı çekme belgeli otomobili, bir başka kişiye satmak için gittiği noterde çalıntı olduğunu öğrenen Onur Sayın, polise şikayetçi oldu. Çaldıkları otomobili satan 2 kişi tutuklandı

İncirliova, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan İrfan Akkaya'nın arızalı olduğu için kapı kilitleri kapanmayan otomobili, geçen 3 Mart'ta evinin önünden çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da anbean görüntülendi.

Ferhat İlman (29) ve Umut Bebe (31) isimli iki kişi, internet üzerinden bir otomobili 30 bin TL karşılığında satışa çıkardı. İzmir'de yaşayan Onur Sayın, otomobile talip olup, Aydın'a geldi.

Otomobil alım-satım işiyle uğraşan Sayın, parasını ödediği ve çekme belgeli olan otomobili çekici yardımıyla İzmir'e götürdü. Ardından satın aldığı otomobili bir başka kişiye satmak için notere gitti.

Sayın, burada otomobilin çalıntı olduğunu öğrenince polise şikayetçi oldu. Şikayet üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi.

Bunun üzerine İncirliova polisi, otomobili satan Ferhat İlman'ı Efeler ilçesi, Umut Bebe'yi de İncirliova ilçesindeki evlerinde yakaladı. Otomobili çaldıkları belirlenen 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Zelenskiy'den Rusya Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek çıkış: Kırım ve Donbass...
Tarım Bakanlığı'nda ayçiçek yağı zirvesi! Ayçiçekte kıtlık yok
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna savaşında Kiev düşerse her şey bitecek mi? Avrupa'da etkisi derin olur! Bir sonraki adım...
EYT düzenlemesi için yeni formül: "Halk ve iş emekliliği" modeli tartışılıyor
Son dakika! Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı! İngiltere aşamalı durduracak
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı serbest bırakan hakime sert sözler: Bakanıma söyledim, yakın takibe alın
Son dakika haberleri: Galatasaray’da bir devrin sonu geliyor! Yıldız oyuncunun yeni adresini duyurdular…
Arda Güler gerçeğini böyle açıkladı! "Bundesliga..."
Transfer gerçeği ortaya çıktı! Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Kim Min-jae'yi 5 dev kulüp izledi
Rusya Ukrayna savaşını 25 yıl önce tahmin etmiş! Joe Biden’ın o sözleri şoke etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaldıkları otomobili satan şüpheliler tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA