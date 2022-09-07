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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı
İstanbul Üsküdar'da bir eve giren hırsızlar toplam değeri 21 milyon lirayı bulan lüks saatler ve pırlantaları çalıp kaçtı. Hırsız Hakan A. (33), kısa sürede yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra çaldıklarını iki bavula koyarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



Üsküdar Büyük Çamlıca'da 22 Ağustos 2022 tarihinde polise giden O.C.. evine giren hırsızların hırsızların toplam değeri 21 milyon lira olan saat ve ziynet eşyalarını çaldığını söyledi. Polis bazı güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde bir şüphelinin iki bavula koyduğu eşyalarla yürüyerek park ettiği otomobilinin yanına kadar geldiği görüldü. Kimliği tespit edilen şüpheli Hakan A. polis tarafından gözaltına alındı. 19 ayrı suç kaydı bulunan Hakan A., çıkarıldığı mahkemede tukuklandı.

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Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı
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