Çaldıklarıyla yakalandılar!

İzmit İlçesinde bulunan bir iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, olayı gerçekleştiren kişileri, yapmış oldukları araştırmalar sonucu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kullandıkları aracada kısa sürede ulaşıldı. TEM otoyolu üzerinde durdurulan araçta A.M ve G.B gözaltına alındı.

Ayrıca araç içerisinde yapılan aramalarda, iş yerinden çalınan malzemelerde ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrollerde yakalanan A.M isimli erkek şüphelinin 30 Ekim 2011 günü İzmit İlçesinde yaşanan hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi. Her iki zanlıda, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.