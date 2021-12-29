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Giriş Tarihi: 29.12.2021 21:00 Son Güncelleme: 29.12.2021 21:02

Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler...

İstanbul’da çaldıkları araçların parçalarını sökerek satan ve araçları üzerlerine sprey boya ile “İşte Böyle Çalarız” yazarak terk eden üç kişilik çete çökertildi.

İstanbul Polisi; Esenyurt'ta farklı noktalardan peş peçe modifiyeli ve panelvan tipi araçların çalınması üzerine harekete geçti. Araçları çalan kişilerin, çaldıkları araçların parçalarını söktükten sonra araçları terk ettikleri ve üzerlerine sprey boya ile "İşte Böyle Çalarız" yazdıkları saptandı.

Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri saptanan U.K., T.Ş. ve E.D.D. isimli üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları araç parçalarını Esenyurt'ta "Bit Pazarı" olarak tabir edilen noktada sattıkları tespit edildi.

Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video

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Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler...
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