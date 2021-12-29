İstanbul Polisi; Esenyurt'ta farklı noktalardan peş peçe modifiyeli ve panelvan tipi araçların çalınması üzerine harekete geçti. Araçları çalan kişilerin, çaldıkları araçların parçalarını söktükten sonra araçları terk ettikleri ve üzerlerine sprey boya ile "İşte Böyle Çalarız" yazdıkları saptandı.

Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri saptanan U.K., T.Ş. ve E.D.D. isimli üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları araç parçalarını Esenyurt'ta "Bit Pazarı" olarak tabir edilen noktada sattıkları tespit edildi.

Çaldılar... “İşte böyle çalarız” yazıp terk ettiler... | Video