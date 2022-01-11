Çalınan mezar taşları yerine kondu

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Helvacı Mahallesi Mezarlığında geçtiğimiz yıl Mart ayında farklı günlerde mezar taşları çalan şüpheli için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan çalışma netice verdi. Yaklaşık 10 ay önce mezar taşlarını çalan şüphelinin mezar taşı ustası olduğu ortaya çıktı. I.B. (52) isimli şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Helvacı Mahallesi sakinleri mahallelerindeki mezarlıkta yaşanan hırsızlık olayı karşısında adeta şok olurken hayatlarında ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını söyledi.

"İLK DEFA MEZAR TAŞININ ÇALINIĞINI GÖRDÜK"

Helvacı Mahallesi sakinlerinden muhtar azası Ali Çolak, mezar taşlarının çalınmasını ilk kez yaşadıklarını ifade ederek "Burada mezar taşı çalındı. Bizde şaşırdık, artık kefen çalındı deseler ona da inanacağız." dedi.

Mezarlık çevresindeki kameralarda bir kişinin önce mezarlıktaki yeni başlıkları kontrol ettiğini, bir mezarın taşını koparttığını, daha sonra diğer mezar başlığını da alarak sağa sola baktıktan sonra başlıkların birini arabanın bagajına diğerini de koltuğuna üzerine koyarak buradan ayrıldığını kaydeden Çolak, "Güvenlik kamerasını hırsızlık için taktırdık. Mezarlıktaki mezar taşları yeniydi. Burada şüphelendiğimiz kişiler oldu, onların da günahlarını aldık. Dolayısıyla kamera taktırdıktan sonra burayı kontrol altına aldık ve mezar taşını alan kamera sayesinde tespit edildi" diye konuştu.

MEZAR TAŞLARINI SİLİP 500 LİRAYA SATMIŞ

Helvacı Mahallesi muhtarı Hayrullah Şen ise, hırsızın annesinin mezarında bulunan mezar taşlarını çalarak üzerini sildirdikten sonra 500 liraya yeniden sattığını öğrendiklerini belirterek, aynı mezarlıkta daha önce de üç mezar yerinden başlık çalındığını kaydetti. Şen, "Mezarlıkta annemin başlıklarının çalındığını görünce ağladım. Bunu yapan kişilere yazıklar olsun, onlara insan diyemiyorum. Ölüleri bile rahat bırakmıyorlar. Şu an dördüncü defa mezar başlıkları çalınıyor. Bir sene önce başladı, en son annem Fatma Şen'in mezar taşı çalınıyor. Dolayısıyla bu, dördüncü başlık çalınması oluyor. Bunları aynı kişi yapıyor. Başka kişilerin yapacak olduğunu zannetmiyorum. Aynı kişi buraya dadandı, hep de yeni mezar başlıklarını seçiyor. Nerede yeni başlık varsa alıp üzerini sildiriyor, satıyor. Kendisi başka mahalleden, bir sene önce mezar taşlarını çalan yine aynı kişi. Bu yapılacak bir şey değil. Çalındıktan sonra mezarlığa kamera taktırdık." şeklinde konuştu.

"ŞEYTANA UYDUM"

Karakolda hırsızı gördüğünde başlıkları ne yaptığını sorduğunu belirten Çolak; "Bana 'Şeytana uydum, özür diliyorum, beni bağışlayın' dedi. Ben de kendisine 'İnşallah Allah da seni bağışlamaz biz seni hiç bağışlamıyoruz' dedim. Bana zararımızı ödemeyi teklif etti, kabul etmedim. Sabahleyin mezar taşını taktırdıktan sonra onu bulduk. Dört mezardan sekiz tane başlık çaldı. Hepsi de yeni başlık. Karakolda başlıkları yerine tak dedim; o da bana 'Başlıkları silip başkasına 500 liraya sattığını söyledi." ifadelerini kullandı.

Yakınlarının naaşının bulunduğu mezara gelen mahalle sakinleri, yeniden mezar taşına kavuşan mezarların başına gelerek dua etti.