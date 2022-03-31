Haberler Yaşam Haberleri Çalınan motosiklet sinyal takip sistemi ile bulundu
Giriş Tarihi: 31.3.2022 20:06 Son Güncelleme: 31.3.2022 20:22

Çalınan motosiklet sinyal takip sistemi ile bulundu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çalınan motosiklet sinyal takip sistemi ile bulundu

Şişli'de, A.A. isimli sürücüsünün kontak anahtarını üzerinde bırakıp gittiği motosiklet, park edildiği cadde üzerinden çalındı. Hırsız motosikletle birlikte kaskı da başına takarak emniyetli şekilde motosikleti çaldı. Motosiklet, sinyal takip sistemi sayesinde polis ekipleri tarafından bulundu. Yakalanan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Olay, 23 Mart Çarşamba günü saat 12.15 sıralarında, Şişli 19 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletini cadde üzerine park eden sürücü A.A., kontak anahtarını üzerinde bırakıp ayrıldı. Bunun üzerine gelen bir şüpheli, motosikleti çalıp kaçtı. Motosiklet sürücüsü A.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, motosikletin yerini üzerinde bulunan sinyal takip sisteminden tespit ederek kısa sürede harekete geçti. Polis ekiplerinin belirlenen adrese geldiğini gören şüpheli M.G.(19), kaçmaya başladı.

Polis ekipleri, takibin ardından motosikletin önünü keserek şüpheliyi yakaladı. M.G. isimli şüpheli, "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan adliyeye sevk edildi. M.G.'nin hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Vedat Bilgin'den dikkat çeken asgari ücret açıklaması! Asgari ücret Temmuz zammı olacak mı?
Son dakika: Başkan Erdoğan Özbekistan dönüşü duyurdu: Döner dönmez Putin ve Zelenskiy'le görüşeceğim
Son dakika haberi: Putin tarih verdi, kararnameyi imzaladı: 'Ruble' hamlesi Avrupa'da tedirginlik yarattı
SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji'den kırmızı alarm! Kuvvetli geliyor: Pencerelerinizi kapalı tutun
Son dakika! Abdurrahim Albayrak SABAH Spor'a konuştu! Galatasaray başkanlığına aday olacak mı?
Her şeye maydanoz ama… Şahan Gökbakar’ın eleştiriye tahammülü yok!
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu A Haber canlı yayınında duyurdu: Putin'in Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz
Bağcılar'daki vahşette yeni detaylar! Önce arkadaşını, sonra eşini katledip canına kıymıştı
Son dakika | NATO'dan Rusya Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye teşekkür...
Seren Serengil takipçisini affetmedi! ‘’Gülben tedavisi ol bence’’
ARKADAŞINA GÖNDER
Çalınan motosiklet sinyal takip sistemi ile bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA