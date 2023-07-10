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Giriş Tarihi: 10.7.2023 15:59 Son Güncelleme: 10.7.2023 16:59

Çalınan motosikletini bulan kişiye 1 asgari ücret verecek

Adana’da motosikleti çalınan Ece Turgut, aracını bulan kişiye 1 asgari ücret maaş hediye vereceğini söyledi. Turgut’un 11 bin 500 lira ödül koyduğu motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Çalınan motosikletini bulan kişiye 1 asgari ücret verecek

Adana'da kimliği belirsiz 3 kişi tarafından çalınan motosikletin sahibi Ece Turgut (28), aracının buluna 1 asgari ücret ödül vereceğini açıkladı. Turgut, "Motosikletim özgürlüğümün aracıydı. Benim için çok önemli ve değerliydi. Hırsızlar tarafından çalınan motosikletimi bulan kişiye 11 bin 500 lira ödül vereceğim" dedi. Öte yandan hırsızların motosikleti çalma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Olay 8 Temmuz Cumartesi günü sabah saat 04:40'da Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Proje yürütücüsü olan Ece Turgut, 33 DNK 41 plakalı motosikletiyle arkadaşına ziyarete gitti. Aracını 64014 ile 64016 sokağın kesiştiği noktaya park eden Turgut, arkadaşının evine çıktı. Henüz kimliği belirsiz 3 kişi, Turgut'un motosikletini çalıp kaçtı. Şüphelilerin hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BENİM ÖZGÜRLÜK ARACIMDI"

Ece Turgut, sabah saatlerinde motosikletinin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis, söz konusu zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Turgut, "Motosikletim özgürlüğümün aracıydı, bulunmasını istiyorum. Motosikletimi bulan kişiye 1 asgari ücret maaş hediye edeceğim. 11 bin 500 lira ödül vereceğim. Ayrıca emniyet teşkilatımıza güveniyorum. Umarım en kısa sürede hırsızlar yakalanır ve gerekli cezayı alırlar" dedi.

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