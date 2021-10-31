Çalınan tablet, özel yazılım sayesinde bulundu

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesindeki Devlet Bahçeli Caddesi'nde belediye tarafından hizmete açılan dijital kütüphanenin boş olduğunu fırsat bilen yabancı uyruklu iki çocuk, akıl almaz yöntemle hırsızlık olayına karıştı.

Dijital kütüphanede keşif yaptıktan bir süre sonra dışarı çıkan çocuklardan bir tanesi bu kez montlu olarak geri geldi. Ders çalışıyormuş gibi izlenim oluşturmaya çalışan çocuklar, kütüphanenin köşesinde bulunan tableti gözüne kestirdi.

Bir arkadaşı gözcülük yaparken, diğeri de demir muhafazadaki tableti çıkartmaya çalıştı. Yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından demir muhafazadan çıkarttığı tableti masaya bıraktı. Üzerindeki montu arkadaşına verip, bu kez kendisi kapıda gözcülüğe devam etti. Daha sonra tableti montuna saklayıp, arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı. Profesyonelce hırsızlık yapmaya çalışan çocukların unuttukları tek şey ise güvenlik kamerasıydı.

Tabletin çalındığını fark eden belediye görevlileri, güvenlik kameralarını inceledi. Yahşihan Belediyesi'nde bilgisayar mühendisi olarak görev yapan Gencay Tekin tarafından yapılan bir GPS uygulaması sayesinde tablet bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tableti çalan çocukların yabancı uyruklu olduğunu tespit etti.