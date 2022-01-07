Çalıntı araca sahte parayla yakıt aldılar

Aynı seri numaralarıyla basılmış sahte paraları farklı illerde kullanan 2 kişi Gaziantep'te bu paralarla akaryakıt alınca yakayı ele verdi. Şüphelilerin yakalanmamak için çalıntı araç kullandıkları ortaya çıktı.

Gaziantep'te şehir merkezinde bulunan 3 akaryakıt istasyonundan sahte parayla yakıt alındığı iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istasyonlardaki güvenlik kamerası görüntülerinden plakalarını tespit ettiği 2 aracı kullanan şahısları tespit ederek yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 61 fişek ve 6 adet sahte para ele geçirilirken, sahte parayla yakın alınan araçların da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Aynı seri numarasıyla basılan paraları dikkat çekmemek için farklı illerde kullandıkları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.