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Giriş Tarihi: 7.1.2022 11:17 Son Güncelleme: 7.1.2022 11:24

Çalıntı araca sahte parayla yakıt aldılar

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Çalıntı araca sahte parayla yakıt aldılar

Gaziantep’te sahte parayla akaryakıt alan 2 kişi polisin yaptığı çalışmayla yakalandı. Şüphelilerin aynı seri numarayla basılan paraları farklı illerde kullandıkları ortaya çıktı.

Aynı seri numaralarıyla basılmış sahte paraları farklı illerde kullanan 2 kişi Gaziantep'te bu paralarla akaryakıt alınca yakayı ele verdi. Şüphelilerin yakalanmamak için çalıntı araç kullandıkları ortaya çıktı.

Gaziantep'te şehir merkezinde bulunan 3 akaryakıt istasyonundan sahte parayla yakıt alındığı iddiasıyla yapılan şikâyet üzerine harekete geçen Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istasyonlardaki güvenlik kamerası görüntülerinden plakalarını tespit ettiği 2 aracı kullanan şahısları tespit ederek yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 61 fişek ve 6 adet sahte para ele geçirilirken, sahte parayla yakın alınan araçların da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Aynı seri numarasıyla basılan paraları dikkat çekmemek için farklı illerde kullandıkları öğrenilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Çalıntı araca sahte parayla yakıt aldılar
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