Çalıntı araçla 13 farklı yeri soyan hırsızlar yakalandı

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Şüphelilerin çaldıkları araçla Küçükçekmece, Güngören, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de 13 farklı işyeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheliler Bulut G. ve Mehmet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.