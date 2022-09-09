Çalıntı araçla 13 farklı yeri soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul Bakırköy'de rutin denetimlerini yapan İstanbul polisi şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde arabanın Sarıyer Maslak'tan çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.
Araca sahte plaka takan hırsızların o araçla Bahçelievler'de bir marketten tekel ürünleri ve kasayı çaldıkları belirlendi.
2 HIRSIZ TUTUKLANDI
Şüphelilerin çaldıkları araçla Küçükçekmece, Güngören, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de 13 farklı işyeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheliler Bulut G. ve Mehmet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
Hırsızların girdikleri market ve işyerinden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların dakikalar içinde market rafını boşalttıkları görülüyor.