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Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:27 Son Güncelleme: 9.9.2022 11:48

Çalıntı araçla 13 farklı yeri soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul Bakırköy’de denetim yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde araç çalıntı çıkınca şüphelilere geriye dönük araştırma yapan polis araçta çıkan 19 yaşındaki 2 gencin İstanbul genelinde 13 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheliler olduğunu tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çalıntı araçla 13 farklı yeri soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul Bakırköy'de rutin denetimlerini yapan İstanbul polisi şüphelendiği bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde arabanın Sarıyer Maslak'tan çalıntı kaydının olduğu ortaya çıktı.

Araca sahte plaka takan hırsızların o araçla Bahçelievler'de bir marketten tekel ürünleri ve kasayı çaldıkları belirlendi.

Araç içerisinde bulunan iki şüphelinin griye dönük yapılan araştırmasında 13 farklı olaya daha karıştıkları tespit edildi.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Şüphelilerin çaldıkları araçla Küçükçekmece, Güngören, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ve Bahçelievler'de 13 farklı işyeri ve kurumdan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen şüpheliler Bulut G. ve Mehmet B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Hırsızların girdikleri market ve işyerinden hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde hırsızların dakikalar içinde market rafını boşalttıkları görülüyor.

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Çalıntı araçla 13 farklı yeri soyan hırsızlar yakalandı
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