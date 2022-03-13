Haberler Yaşam Haberleri Çalıntı araçla milyonluk gasp yaptı: Çok geçmeden yakalandı
Giriş Tarihi: 13.3.2022 11:46 Son Güncelleme: 13.3.2022 13:14

Çalıntı araçla milyonluk gasp yaptı: Çok geçmeden yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çalıntı araçla milyonluk gasp yaptı: Çok geçmeden yakalandı

İstanbul Kağıthane’de geldikleri çalıntı ciple kuyumcu soyan ve yaklaşık 1 milyon lira gasp eden çete Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Geçtiğimiz sene çalındığı ve ikiz plaka kullandığı tespit edilen cip, olaydan sonra birkaç sokak aşağıda terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri parmak izi bırakmamak için eldiven de kullanan soyguncuları tek tek tespit etti 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin terk edip gittiği araçta 4 kar maskesi, 4 mont ve 22 taşlı yüzük ile 4 bilezik ele geçirildi.

Kağıthane Nurtepe'de dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, turuncu renkli bir ciple gelen kar maskeli 4 soyguncu otomatik silahla kuyumcuya gitti. Şahıslar Reşit Baydar'ı (53) silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalmıştı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden araçla uzaklaşmıştı.

Çalıntı araçla milyonluk gasp yaptı! Çok geçmeden yakalandı | Video

ARACI ÇALIP SAHTE PLAKA TAKMIŞLAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3'ünde ise tabanca olduğunu tespit etti. Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan 34 DM 158 plakasının ikiz olduğu ortaya çıktı.

GEÇEN SENE ÇALINMIŞ

Devam eden çalışmalarda ise asıl plakasının 34 DHA 789 olduğu ve Arzu A.'ya ait olan cipin geçtiğimiz sene Eylül ayında Bakırköy'de çalındığı tespit edildi. Öte yandan polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde buldu. Şüphelilerin terk edip gittiği araçta 4 kar maskesi, 4 mont ve 22 taşlı yüzük ile 4 bilezik ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soygun esnasında parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları da tespit edilen gaspçıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin saklandıkları adreste ve kiraladıkları teknede yapılan aramalarda, 7 silah 65 fişek bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cristiano Ronaldo inanılmazı başardı, futbol tarihine geçti! Lionel Messi'yi 26 dakikada solladı...
Son dakika: Trabzonspor-Göztepe maçı sonrası bomba iddia! "Nwakaeme ve Uğurcan'a çıkan kartların sebebi..."
Son dakika: Mario Lemina'dan çok konuşulan Fatih Terim itirafı! "25 yaşında Türkiye'ye geldiğinizde..."
HDP'li Hüda Kaya, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözlerini böyle savundu: Bırakın da istediğimi ifade edebileyim
Dolapçı Adem, öğretmen sevgilisini 5.5. milyon TL dolandırdı!
Son dakika: İstanbul'da kar yağdı İBB yine sınıfta kaldı! Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi
Son dakika haberi: Selçuk Bayraktar'dan İnsansız Savaş Uçağı (MİUS) paylaşımı! Yolda geliyor, takipte kalın...
Son dakika: Xavi'den rövanş öncesi dikkat çeken itiraf! "Galatasaray savunması..."
Mbappe derken PSG'de bir devir sona eriyor! Nasser Al-Khelaifi, yıldız futbolcunun üstünü çizdi
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren 3 yeni düzenleme: Cezalar yarı yarıya düşecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Çalıntı araçla milyonluk gasp yaptı: Çok geçmeden yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA