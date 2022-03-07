Çekmeköy'de gece saatlerinde devriye gezen gece kartalları beyaz renkli bir kamyonetten şüphelendi ve dur ihtarında bulundu. Ancak araç durmayıp kaçmaya başladı, kısa süreli olarak yaşanan kovalamaca sonucunda araç sıkıştırılarak durduruldu.

Çalıntı araçla suçüstü yakalandılar | Video

Ancak şüpheliler bu kez de araçla geri geri kaçmaya başladı. Ekipler birkaç el havaya ateş ederek şüphelileri muhafaza altına aldı.

Araçta yapılan aramada kapı ve kepenkleri açmada kullanılan levye makas ve birçok alet ele geçirildi. Aracın plakasının sahte olduğu anlaşılınca şasi numarasından yapılan sorgulamada onunda çalıntı araç olduğu öğrenildi. Şüphelilerin aynı gece Alemdağ'da bir adresten hırsızlık yaptıkları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Selahattin B.'nin üzerinde bulunan kıyafetinin karıştığı hırsızlık olayındaki ile aynı kıyafet olduğu anlaşıldı. Şüpheliler Selahattin B. ve Yavuz B. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.