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Giriş Tarihi: 7.3.2022 11:07 Son Güncelleme: 7.3.2022 11:12

Çalıntı araçla suçüstü yakalandılar

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çalıntı araçla suçüstü yakalandılar

İstanbul Çekmeköy’de polis ekiplerinin şüphelenerek dur ihtarı çektiği bir araç ihtara uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucunda araçtaki iki şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin kullandığı aracın Ümraniye’den çalıntı olduğu ve şüphelilerden birinin bir gün önce Alemdağ’da açıktan hırsızlık olayına karışan kişi olduğu üzerindeki kıyafetlerden anlaşıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Çekmeköy'de gece saatlerinde devriye gezen gece kartalları beyaz renkli bir kamyonetten şüphelendi ve dur ihtarında bulundu. Ancak araç durmayıp kaçmaya başladı, kısa süreli olarak yaşanan kovalamaca sonucunda araç sıkıştırılarak durduruldu.

Çalıntı araçla suçüstü yakalandılar | Video

Ancak şüpheliler bu kez de araçla geri geri kaçmaya başladı. Ekipler birkaç el havaya ateş ederek şüphelileri muhafaza altına aldı.

Araçta yapılan aramada kapı ve kepenkleri açmada kullanılan levye makas ve birçok alet ele geçirildi. Aracın plakasının sahte olduğu anlaşılınca şasi numarasından yapılan sorgulamada onunda çalıntı araç olduğu öğrenildi. Şüphelilerin aynı gece Alemdağ'da bir adresten hırsızlık yaptıkları da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Selahattin B.'nin üzerinde bulunan kıyafetinin karıştığı hırsızlık olayındaki ile aynı kıyafet olduğu anlaşıldı. Şüpheliler Selahattin B. ve Yavuz B. gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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Çalıntı araçla suçüstü yakalandılar
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