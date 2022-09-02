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Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:10 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:25

Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar…

İstanbul’da 18 yaşındaki otomobil hırsızı; Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar…

İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'nde çalıntı araçla seyir halinde olan 18 yaşında bir kişi, İkitelli Caddesi üzerinde polisler tarafından durdurulmak istendi. Polislerin "Dur" ihtarına uymayan S.Ö. kaçmaya çalıştı ve polislerle arasında kovalamaca yaşandı. S.Ö., bir İETT Aracı'na çarparak durdu ve yaya olarak kaçmaya devam etti. Kovalamacada bir polis aracı da hasar gördü. Bir kafeye saklanan S.Ö., Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen araçta yapılan aramalarda çalıntı olduğu tespit edilen beş araç müzik sistemi kumandası, beş multimedya ekranı, dört araç kadranı, beş disk sürücüsü bulundu. 10 ayrı suçtan arandığı tespit edilen S.Ö. yasal işlemlerinin ardından "Oto Hırsızlığı ve Otodan Hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çalıntı araçla suçüstü yakalayıp tutuklattılar…
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