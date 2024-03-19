Çalıntı çek vurgununda detaylar ortaya çıktı... Polis onlarca araç ve daireye el koydu

İstanbul kargoya verilen çekleri çalarak dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik 11 ilde düzenlenen "Mahzen-14" operasyonlarının detaylarına ulaşıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili çalışma yürüttü. Yapılan incelemede çeklerin alt yüklenici firmanın bazı çalışanları tarafından çalındığı tespit edildi.

ARALARINDA 2 AVUKAT VAR

Çalıntı çeklerin sahte kaşe ve imza taklit edilerek, para karşılığı üzerine kayıtlı bir varlığı bulunmayan bazı kişilere aylık belli bir miktar para verilip, şüphelilerce kurulan paravan şirketler üzerinden, birden fazla kez ciranta edilerek ticari faaliyette bulunulduğu izlemini verildikten sonra avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı saptandı. Daha sonra mağdur şirketlerin banka hesaplarına bloke konularak çekin bedelini ödemeye zorlayıp bu şekilde 78 milyon lira haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Çalışmaların devamında 2'si avukat 52 şüphelinin 50 eylemi tespit edildi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli, Ankara Gaziantep, İzmir, Hatay Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ'da belirlenen toplam 64 adrese bu sabah operasyon düzenledi. Operasyonlarda 26'sı İstanbul'da olmak üzere 50 şüpheli yakalandı, 2 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

150 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 45 gerçek ve 61 tüzel şüphelinin 'Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama Suçuna' karıştıkları değerlendirildi. Bu kapsamda suç geliriyle elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri yaklaşık 150 milyon lira olan 34 taşıt ile İstanbul'da 11 daire, 3 arsa, Edirne'de 2 daire, Çanakkale'de 5 arsa, Kocaeli'nde 1 arsa, İzmir'de 1 daire, Ankara'da 1 iş yeri ve Tekirdağ'da 1 daireye el konuldu.

BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-14" operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik'in yaptığı Organize Suç Örgütü (Nitelikli Dolandırıcılık) çökertildi. Operasyonda elebaşında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 50 şüpheli yakalandı." demişti.