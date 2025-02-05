Çalıntı çekle Züccaciye vurgunu! Sakarya’da son buldu 4 TIR dolusu ürün sahibine teslim edildi

Hadımköy'de bir bulunan züccaciye ürünleri satan firmaya gelen birkaç kişi 10 milyon liralık ürün siparişi vermek istedi. Bir süre konuştuktan sonra yaklaşık 4 tır malzeme satın alan şahıslar karşılığında 2 gün sonra ödemeli çek verdiler. Firma o gün çeki bankaya sordurduğunda çekte bir problem görmediği için ürünleri teslim ettiler.

ÇALINTI ÇEKLE 10 MİLYONLUK VURGUN YAPACAKLARDI

Birkaç gün sonra çekin vadesi geldiğinde tekrar bankaya giden firma yetkilileri çek üzerinde çalıntı şerhi olduğunu ve ödeme alamayacaklarını öğrendiler. Bunu üzerine hemen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldular. Savcılık talimatı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hemen kamera incelemesi yaptı. İncelenen kamera görüntülerinde Hadımköy'den çıkan tırlar önce Sancaktepe'de bir depoya ardından başka araçlarla Yalova'ya gönderilmişti.

SAKARYA'DA ELE GEÇİRİLDİ

Adım adım kamera izleyen Dolandırıcılık Büro Ekipleri 10 milyonluk ürünü bulmak için zamanla yarıştı. Yalova'dan yine başka tırlarla Sakarya'ya nakledilen ürünler bir depoda ele geçirildi. Ekipler olayla ilgili Sakarya ve Yalova'da 5 kişiyi gözaltına aldı.

MALLAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Ele geçirilen ürünler çalıntı çeklerle dolandırılan firmaya tekrar iade edilirken gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çalıntı çeklerin bir kargo firmasından çalınmış olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.