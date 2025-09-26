Çalıntı motorları suç örgütlerıne sattılar

stanbul'da yaşları küçük çocukları organize edip motosiklet hırsızlığı yaptırarak yeni nesil suç örgütlerine satmayı hedefleyen çeteden 23 kişi yakalandı. Şüphelilerin motorlarla 47 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edildi. Hırsızlar tarafından çalındığı tespit edilen 42 çalıntı motosiklet Oto Masası ekiplerince yakalanarak ele geçirildi. 5 çalıntı motosikletin ele geçirilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Suça sürüklenen çocuklar haklarında gerekli tahkikat yapılmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.