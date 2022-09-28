Çalıntı motosiklete yakıt alırken polise yakalandılar

Bakırköy'de bulunan bir AVM otoparkından motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi, motosikletle Arnavutköy'e geldi.
Hadımköy - Beylikdüzü arasında bulunan bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt almaya çalışan şüpheliler, o şurada istasyonda bulunan sivil polislerin dikkatini çekti.
Polis kaçan kişinin peşinden bir süre koştuktan sonra istasyona geri dönerek motosiklete binip kaçmaya çalışan diğer şüpheliyi yakaladı.
İstasyondan 400 metre uzaklıkta koşarak diğer şüpheliyi de yakalayan polisler, motosikletin çalındığını tespit etti. Motosiklet sahibinin, motosikletinin çalındığından haberinin olmadığı öğrenilirken çalınan motosiklet, Bakırköy'de sahibine teslim edildi.
Motosikleti çalan 2 şüpheli ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin motosiklet hırsızlığından 5 adet kaydının olduğu ve arandığı belirtildi.