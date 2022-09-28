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Giriş Tarihi: 28.9.2022 13:01

Çalıntı motosiklete yakıt alırken polise yakalandılar

İstanbul Arnavutköy’de motosiklet hırsızı çaldığı motosiklet için yakıt almak isterken polise yakalandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Çalıntı motosiklete yakıt alırken polise yakalandılar

Bakırköy'de bulunan bir AVM otoparkından motosiklet çaldığı iddia edilen 2 kişi, motosikletle Arnavutköy'e geldi.

Hadımköy - Beylikdüzü arasında bulunan bir akaryakıt istasyonuna girerek yakıt almaya çalışan şüpheliler, o şurada istasyonda bulunan sivil polislerin dikkatini çekti.

Yanlarına yaklaşan Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polislerin kendilerine kimlik sorduğu sırada şüphelilerden biri koşarak kaçmaya çalıştı.

Polis kaçan kişinin peşinden bir süre koştuktan sonra istasyona geri dönerek motosiklete binip kaçmaya çalışan diğer şüpheliyi yakaladı.

İstasyondan 400 metre uzaklıkta koşarak diğer şüpheliyi de yakalayan polisler, motosikletin çalındığını tespit etti. Motosiklet sahibinin, motosikletinin çalındığından haberinin olmadığı öğrenilirken çalınan motosiklet, Bakırköy'de sahibine teslim edildi.

Motosikleti çalan 2 şüpheli ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin motosiklet hırsızlığından 5 adet kaydının olduğu ve arandığı belirtildi.

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Çalıntı motosiklete yakıt alırken polise yakalandılar
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