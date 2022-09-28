Çalıntı motosiklete yakıt alırken polise yakalandılar

İstasyondan 400 metre uzaklıkta koşarak diğer şüpheliyi de yakalayan polisler, motosikletin çalındığını tespit etti. Motosiklet sahibinin, motosikletinin çalındığından haberinin olmadığı öğrenilirken çalınan motosiklet, Bakırköy'de sahibine teslim edildi.