Çalışanına aldığı telefon hattı hayatını kabusa çevirdi! Aldığı hatla dolandırıcılık yapıldı, birçok ilde yargılanıyor

Konya'da araç yedek parça ve aksesuar satışı yapan Mustafa Meral (43), hayatını kaybeden bir arkadaşının oğlu olan Hüseyin K'ya sahip çıkıp, 2021'de işe aldı. Meral, o dönem cep telefonu kullanmayan ve ulaşmakta zorluk çektiği Hüseyin K'ya (27) kendi üzerine aldığı telefon hattını verdi. Hüseyin K. ise 6 ay sonra işten ayrıldı. Hattını geri almayı unutan Meral, 1,5 yıl sonra gelen soruşturmalarla hayatının şokunu yaşadı.

6 YIL CEZA ALDI, DİĞER DAVALAR SÜRÜYOR

Dolandırıcılıkla suçlanan ve farklı illerden ifadelere çağrılmaya başlanan Meral, Hüseyin K.'nın kullandığı hattı hemen kapattırdı. Ancak açılan davalardan kurtulamadı. Hakkında Elazığ, Hakkari, Tokat ve İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemeleri ile Bursa Asliye Ceza Mahkemesine 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan davalar açılan Meral, Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada ise 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer dosyalardan da yargılanmaları da sürüyor.

BİR CEZA GELDİ, BİR DAVA AÇILDI

Mustafa Meral hiç tanımadığı şüphelilerle birlikte sanık olarak yargılanmaya devam ediyor. Suçsuzluğunu ispat etmeye çalışan Meral, iki şok birden yaşadı. Konya'da Ağır Ceza Mahkemesine hakkında bir dava açılan Meral, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince de hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Meral'e 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi.