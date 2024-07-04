Çalışanını kafasından vurarak öldürdü: "Şakalaşıyorduk!"

"ŞAKA YAPMAK İSTEDİM"

Hasan işe başladıktan 3 gün sonra talihsiz kaza yaşandığını dile getiren İbrahim A., "Olaydan 2 veya 3 ay evvel dayım Aydın yanıma gelerek infazı olduğunu, tabancasını evimde muhafaza etmemi istedi. ilahlarla hiç aram yoktur ancak dayım olduğu için bir şey diyemedim ve kabul ettim. Almadan önce de silahın boş olduğunu söyledi. Tabancayı evimde bazanın altına koydum. Olay günü dayım silahını istedi. Silahı almak için iş yerimin üstünde bulunan evime çıktım. Silahı alarak aşağıya indiğimde dayımın gençlerle muhabbet ederken gördüm. Onları görünce mutlu oldum ve şaka yapmak istedim. Gençlere doğru silahı doğrulttum. Beraber gülüştük. Silahı dayıma verecekken rahmetli Hasan, 'Abi silahı bana verir misin?' dedi. 'Seversin sen islahı, sıkarım kafana' diyerek başını kavrayarak kolumun altına koydum ve tetiği çektim. Sonrasını hatırlamıyorum, silah sesiyle irkildim, hemen ambulansı aradık ve hastaneye gittik. Ben silahı boş sanıyordum, dolu olduğunu bilmiyordum. Hatta tabancayı evden alırken şakalaşmak amacıyla silahı eşim ve çocuğuma da doğrultum. Bilsem yapar mıydım" şeklinde konuştu.



"KIZIMI KAYBETTİĞİM TRAVMA İLE BU TRAVMA ARASINA UÇURUM VAR"



Konuşmasını sürdüren İbrahim A., "Ambulansı aradıktan sonra dayım, 'Kamera kayıtları ve silahı bana verin. Soranlara dışarıda silah sesi geldi, çıktığımızda kanlar içinde gördük deyin' dedi. Dayım kameraları çözmemi istedi, yapmaya çalıştım ancak beceremedim. Sonra dayım gelip kameraları çıkardı. Şok içindeydim, ne yaptığımı bilmiyordum ancak tramvayı atlattıktan sonra polise olayı olduğu gibi söyledim. Ben de 5 yaşında kızımı kaybettim, evlat acısının ne demek olduğunu iyi biliyorum ama kızımı kaybettiğim travma ile bu travma arasına uçurum var. Hasan ile aramızda husumet yoktu. Ailenin izinleri olursa mezarını yaptırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.