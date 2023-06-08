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Giriş Tarihi: 8.6.2023 19:29

Çalışanını öldüren işyeri sahibinin müebbet hapsi istendi

Ankara’da içki içtikleri sırada yanında çalışan 38 yaşındaki Recep Dinç’i öldüren ardından da intihar süsü veren 43 yaşındaki Gökhan Yılmaz’ın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Yılmaz’ın müebbet hapsini istedi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Çalışanını öldüren işyeri sahibinin müebbet hapsi istendi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 15 Mart 2022'de Gökhan Yılmaz, yanında çalışan Recep Dinç ve arkadaşı Mehmet A. ile buluşup, birlikte içki içmeye başladı. Yılmaz ile Dinç'in arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmaz, Dinç'i tabanca ile vurarar öldürdü. Yılmaz, Dinç'i vurduktan sonra güvenlik kamerası kayıtlarını imha ederek olayı intihar gibi göstermeye çalıştı. Gözaltına alınan Yılmaz ile Mehmet A. adliyeye sevk edildi. Yılmaz, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, Mehmet A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 2 sanık ile öldürülen Recep Dinç'in ailesi ve taraf avukatları katıldı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı tutuklu sanık Yılmaz'ın olay günü dükkanında tartıştığı Recep Dinç'i başından vurarak öldürdüğünü bu nedenle 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, tutuksuz sanık Mehmet A.'nın ise cinayetin ardından dükkanda bulunan bazı delilleri yok etmeye çalıştığı gerekçesiyle 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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Çalışanını öldüren işyeri sahibinin müebbet hapsi istendi
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