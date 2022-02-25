Çalışanların elini kolunu bağlayıp 11 milyon gasp ettiler

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde 21 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Beyaz eşya satan iş yerine sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu 3 kişi, silahla tehdit ettikleri 4 çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra üst katta bulunan kasadaki 805 bin dolar ve 200 bin lira ile iş yerindekilerin telefonlarını gasbeden şüpheliler, dükkanın kepenklerini kapatıp kumandayı alarak kaçtı.
Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri tespit etti. 4 gaspçı gözaltına alındı.
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Bu arada iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin dükkana girmeleri, telefonla konuşarak dışarıya çıkmaları ve ellerinde bir poşetle dükkandan ayrılmaları yer aldı.
Olayla ilgili ifadesine başvurulan iş yerinin ortaklarından Afganistan uyruklu Ahmad Saber Hakami, diğer ortaklar yurt dışında olduğu için iş yerini kendisi ve oğlunun işlettiğini, dükkana gelirken yolda haber verilmesi üzerine kasadaki paraların hırsızlar tarafından çalındığını öğrendiğini söyledi.