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Giriş Tarihi: 25.2.2022 13:53 Son Güncelleme: 25.2.2022 14:34

Çalışanların elini kolunu bağlayıp 11 milyon gasp ettiler

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Çalışanların elini kolunu bağlayıp 11 milyon gasp ettiler

İstanbul Zeytinburnu'nda beyaz eşya satan dükkana giren yabancı uyruklu 3 kişi, iş yerindekileri silahla etkisiz hale getirip kasadaki yaklaşık 11.5 milyon lirayı gasbetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube ekipleri biri çocuk 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde 21 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Beyaz eşya satan iş yerine sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu 3 kişi, silahla tehdit ettikleri 4 çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra üst katta bulunan kasadaki 805 bin dolar ve 200 bin lira ile iş yerindekilerin telefonlarını gasbeden şüpheliler, dükkanın kepenklerini kapatıp kumandayı alarak kaçtı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelileri tespit etti. 4 gaspçı gözaltına alındı.



Çalışanların elini kolunu bağlayıp 11 milyon gasp ettiler! | Video




Bu arada iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin dükkana girmeleri, telefonla konuşarak dışarıya çıkmaları ve ellerinde bir poşetle dükkandan ayrılmaları yer aldı.

Olayla ilgili ifadesine başvurulan iş yerinin ortaklarından Afganistan uyruklu Ahmad Saber Hakami, diğer ortaklar yurt dışında olduğu için iş yerini kendisi ve oğlunun işlettiğini, dükkana gelirken yolda haber verilmesi üzerine kasadaki paraların hırsızlar tarafından çalındığını öğrendiğini söyledi.

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler Mehmet Ş., Ö.U., Ömer A. ve Caner A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin üzerinden çıkan 150 bin liraya ise el konuldu.

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Çalışanların elini kolunu bağlayıp 11 milyon gasp ettiler
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