Çalışanların elini kolunu bağlayıp 11 milyon gasp ettiler

Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde 21 Şubat günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Beyaz eşya satan iş yerine sabah saatlerinde gelen yabancı uyruklu 3 kişi, silahla tehdit ettikleri 4 çalışanın ellerini ve ayaklarını bağladı. Daha sonra üst katta bulunan kasadaki 805 bin dolar ve 200 bin lira ile iş yerindekilerin telefonlarını gasbeden şüpheliler, dükkanın kepenklerini kapatıp kumandayı alarak kaçtı.