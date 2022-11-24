Çalışma arkadaşını dikizledi

24 yaşındaki Cansel Y., İstanbul Sarıyer'deki bir hastanede stajyer olarak çalışmaya başladı. Genç kız, geçtiğimiz 28 Mart günü hastanede lavaboya girdi. Bu sırada dışarıda gölge olduğunu ve hareket etmediğini fark ettiği, başını eğip baktığında hastanede tekniker olarak çalışan 34 yaşındaki Süleyman'ın yere eğilmiş bir vaziyette kendisini izlediğini gördü.

TUVALETTE GİZLİCE İZLEDİ

Genç kız, teknikerle göz göze geldikten sonra çığlık atarak kendisini izleyen hastane çalışanına tepki gösterdi. Genç kız karakola giderek yaşadıkları nedeniyle şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık teknikeri Süleyman E.'nin olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Genç adam, tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra pantolonunu çekerken çığlık sesi duyduğunu, yan taraftaki kadının yanına koşarak gittiğini ve kendisini yanlış anladığını beyan etti.

DAVA AÇILDI

Süleyman E. hakkında, 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede genç adamın Cansel Y.'nin tuvalette olduğu sırada kapının altından bakarak izlediği ve savunmasının ise suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlatıldı. 3 yıla kadar hapsi istenen genç adam, Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.