Haberler Yaşam Haberleri Çalıştığı restoranda ölü bulundu
Giriş Tarihi: 25.11.2022 14:45

Çalıştığı restoranda ölü bulundu

Diyarbakır'da gece bekçisi Mehmet T. (36), sabah saatlerinde çalıştığı restoranda ölü bulundu...

DHA
Çalıştığı restoranda ölü bulundu

Yenişehir ilçesindeki bir restoranda gece bekçisi olarak çalışan Mehmet T. (36) sabah iş yerine gelen çalışanlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mehmet T.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, restoranın giriş ve çıkışlarını kapatarak olay yeri incelemesi yaptı. Mehmet T.'nin ölüm haberini alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.
Mehmet T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili olarak restoran çalışanlarını ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: KYK borç sorgulama ekranı açıldı! Bakan Kasapoğlu açıkladı: An itibarıyla E-Devlet'te başladı
SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro müjdesi! Sözleşmeli memura kadro çalışmasında sona gelindi
Halk TV’de zor anlar; Başkan Erdoğan'a dua edince yayına müdahale ettiler
SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi
Son dakika: Başkan Erdoğan Pazartesi açıklayacak! Sözleşmeli Personel Düzenlemesi
En yüksek viyadük yarın açılıyor
Malezya Başbakanı İbrahim, Başkan Erdoğan arayınca konuşmasını yarıda kesti: Vatandaşlarına görüşmeyi dinletti
Rusya Devlet Başkanı Putin: 'Evrenin efendileri' her şeyi kontrol ediyor
Son dakika | Bakan Koca'dan atama ve SMA açıklaması
Sümeyye Erdoğan Bayraktar: ‘Israrcı erkek şiddete yöneliyor’
ARKADAŞINA GÖNDER
Çalıştığı restoranda ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA