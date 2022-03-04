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Giriş Tarihi: 4.3.2022 11:31

Çalıştığı şirketi 23 milyon lira dolandıran avukatın ABD’ye kaçtığı tespit edildi

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Çalıştığı şirketi 23 milyon lira dolandıran avukatın ABD’ye kaçtığı tespit edildi

Ankara'da hukuk müşaviri olarak çalıştığı elektrik dağıtım şirketini 23 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla avukat Adnan A. hakkında bakanlık izni ile Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘Dolandırıcılık’ suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşma için ifadeye çağırılan Adnan A.’nın ABD’ye kaçtığı öğrenildi.

Ankara ve çevre illere elektrik verilmesini sağlayan bir firmanın yetkilileri, 15 yıldır kurumda çalışan Adnan A.'nın, son 5 yıl içinde dosya ücreti, temyiz harcı gibi birçok harcama kalemini öne sürerek, yaptığı usulsüz işlemlerle şirketi dolandırdığı iddiasıyla 25 Ocak'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Savcılık, avukatların görev suçlarında özel soruşturmaya tabi olmaları nedeniyle soruşturma için Adalet Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlığın kısa sürede izin vermesiyle soruşturma başlatıldı.

MİLYONLARCA LİRA DOLANDIRDI

Soruşturma kapsamında şüphelinin imzasının bulunduğu işlemlerle ilgili evrak istendi. Yapılan incelemelerde Adnan A.'nın, dosya ücreti, temyiz harcı gibi ödemeler için aldığı avansları ödemediği, düzenlediği sahte evrakla kurumun büyük şirketlerle olan davaları kaybettiğini gösterip, ödeme için kurumdan milyonlarca lira aldığı öğrenildi. Ayrıca kurum aleyhine sahte icra takipleri düzenleyerek 'Dolandırıcılık' suçunu işlediği bildirildi.

ABD'YE KAÇTIĞI ÖĞRENİLDİ

Son 5 yılda kurumu 23 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Adnan A., bakanlık soruşturma izin yazısıyla e-Tebligat üzerinden ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı. Elektronik ortamda savcılığa cevap yazan şüphelinin, ABD'de olduğunu söyleyerek suçlamalarla ilgili tüm evrakı talep ettiği kaydedildi. Adnan A.'nın cevabında, evrakı inceledikten sonra Türkiye'ye gelerek ifade verebileceğini söylediği öğrenildi. Savcılık, Adnan A.'nın suç ortağı olup olmadığı yönündeki araştırmasına devam ediyor.

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Çalıştığı şirketi 23 milyon lira dolandıran avukatın ABD’ye kaçtığı tespit edildi
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