Çalıştığı villadan 1 milyon lira çalan Özbek bakıcı, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı



Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri olayla ilgili ortak çalışma başlattı. Şüpheli V.Z.'nin yakalanması için teknik takip başlatan ekipler, bakıcının İzmir'e kaçtığını, buradan da İstanbul'a gittiğini belirledi. V.Z.'nin İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına kaçmak için uçak bileti almaya çalıştığı saptandı. Operasyon düzenleyen ekipler, V.Z.'yi yakaladı. V.Z.'nin valizinde yapılan aramalarda, çaldığı paralar bulunarak el konuldu. Jandarmadaki sorgusunda yurt dışına kaçmayı planladığını itiraf eden V.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen paralar incelemenin ardından ev sahibine teslim edildi.